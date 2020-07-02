12:07
USD 78.69
EUR 88.40
RUB 1.12
Экономика

Бактыгуль Жээнбаева: Вся внешняя помощь строго учитывается и контролируется

«Вся внешняя помощь, выделяемая донорами Кыргызстану, строго учитывается и контролируется», — заявила сегодня на брифинге министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

Читайте по теме
Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты

По ее словам, использование средств ведется прозрачно. «Все, кто интересуется данными о тратах, могут получить информацию. Если кому-то понадобятся дополнительные сведения или подробности, Министерство финансов готово предоставить данные», — сказала министр.

Напомним, что Кыргызстан получил от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Большая часть этих денег ушла на выплату заработных плат.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158042/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов: Пополнение бюджета — задача всех органов власти
Не все так плохо. План по сборам в бюджет почти выполнен
Цифра дня. 14 миллиардов сомов составили потери бюджета с начала года
Дефицит бюджета Кыргызстана достиг 11,2 миллиарда сомов
Мэрия Бишкека получит бюджетную ссуду на зарплаты учителям
Секвестирование бюджета. На чем будет экономить государство
Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
В правительстве рассказали, на что потратили деньги МВФ
Секвестирование бюджета. Расходы сократят на 10,6 миллиарда сомов
Депутат: Такими темпами предложат не антикризисный, а план похорон экономики
Популярные новости
Больше половины кредитов МВФ и&nbsp;АБР в&nbsp;Кыргызстане потратили на&nbsp;зарплаты Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты
Депозитный счет, куда поступали средства от&nbsp;борьбы с&nbsp;коррупцией, упразднили Депозитный счет, куда поступали средства от борьбы с коррупцией, упразднили
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку в&nbsp;76&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 76 сомов
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку в&nbsp;78&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 78 сомов
Бизнес
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
2 июля, четверг
12:00
В Финполе рассказали, куда и как обращаться при завышении цен на лекарства В Финполе рассказали, куда и как обращаться при завышен...
11:51
Бактыгуль Жээнбаева: Вся внешняя помощь строго учитывается и контролируется
11:45
Закон о манипулировании информацией в аппарат президента не поступал
11:14
Когда снимут ограничения на визы в США, рассказал представитель Госдепа
11:04
В Бишкеке в БЧК нашли тело мужчины