Бактыгуль Жээнбаева: Вся внешняя помощь строго учитывается и контролируется

«Вся внешняя помощь, выделяемая донорами Кыргызстану, строго учитывается и контролируется», — заявила сегодня на брифинге министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

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По ее словам, использование средств ведется прозрачно. «Все, кто интересуется данными о тратах, могут получить информацию. Если кому-то понадобятся дополнительные сведения или подробности, Министерство финансов готово предоставить данные», — сказала министр.

Напомним, что Кыргызстан получил от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Большая часть этих денег ушла на выплату заработных плат.