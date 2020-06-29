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Экономика

Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 76 сомов

После небольшого затишья доллар в Кыргызстане снова начал дорожать. На сегодня его курс превысил 76 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 75,3-75,6 сома, а продают — по 76-76,2 сома. За выходные она выросла в цене сразу на 50-70 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 75,4423 сома (рост — на 0,43 процента).

Российский рубль при этом остается стабильным. Его покупают по 1,07-1,082 сома, а продают — по 1,094-1,11 сома. Официальный курс составляет 1,0913 сома (рост — на 0,92 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157654/
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