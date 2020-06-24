09:36, 24 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 июня
09:36, 24 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.
Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157173/
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