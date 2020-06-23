11:09
USD 74.99
EUR 84.17
RUB 1.08
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 июня

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться. 

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157031/
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 июня
За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов — до 75 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июня
Популярные новости
Это шантаж. Налоговики отреагировали на&nbsp;заявление предпринимателей об&nbsp;АЗС Это шантаж. Налоговики отреагировали на заявление предпринимателей об АЗС
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;июня. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 20 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;22&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 июня
Бизнес
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
23 июня, вторник
11:07
Пункт пропуска «Иркештам» на кыргызско-китайской границе временно закрывают Пункт пропуска «Иркештам» на кыргызско-китайской границ...
11:01
Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
10:51
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек
10:46
Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
10:34
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания