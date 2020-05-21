В ЕАЭС будут равные условия при уплате НДС по товарам союза и из третьих стран

Высший Евразийский экономический совет одобрил внесение изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают установление равных условий при взимании НДС в отношении товаров союза и третьих стран, ввезенных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, после вступления в силу поправок резиденту СЭЗ вместо общеустановленного обложения НДС будет предоставляться отсрочка по уплате этого вида налога на 180 календарных дней. При этом в случае реализации такого товара в течение 180 календарных дней НДС не будет уплачиваться вовсе.

Внесение таких изменений в договор о ЕАЭС нацелено на увеличение торгового оборота между свободными экономическими зонами России и другими странами союза.

«У резидента СЭЗ России, который заинтересован в расширении перечня товаров по более выгодной ценовой категории, появится возможность импортировать товары ЕАЭС, которые, как показывает практика, имеют более низкую стоимость в сравнении с аналогичными иностранными товарами. У экспортеров же стран союза появляется возможность применить нулевую ставку и ускорить возмещение уплаченного ранее НДС при экспорте товаров на территорию СЭЗ России», — подчеркнули в ЕЭК.