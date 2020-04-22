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Экономика

Отчет по страховым взносам можно представить до 1 июля

Согласно постановлению правительства Кыргызстана от 20 апреля, плательщики страховых взносов имеют право представлять отчетность по средствам государственного соцстрахования до 1 июля за отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В Налоговой службе отмечают, что за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды пени начисляться не будет.

Эти меры приняты в целях оказания поддержки субъектам экономической деятельности вследствие введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса в стране.

Напомним, налогоплательщики также имеют право на получение отсрочки или рассрочки по налоговой задолженности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150813/
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