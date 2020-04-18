Доллар штормит. За сутки он подешевел на 80 тыйынов

За последние сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 70-80 тыйынов. При этом он остается на отметке в 80 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 79-79,5 сома, а продают — по 79,9-80,1 сома. По сравнению с прошлой неделей она выросла в цене на 2 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 80,3457 сома (рост — на 0,42 процента).

Российский рубль при этом остается стабильным. Его покупают по 1,04-1,06 сома, а продают по 1,1-1,12 сома. Официальный курс — 1,0866 (рост — на 1,47 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.