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Экономика

Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 80 сомов

За последние сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30-50 тыйынов и превысил отметку в 80 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,5-79,8 сома, а продают по 80,2-80,3 сома. Таким образом за неделю доллар подорожал на 2,5 сома.

Номинальный курс Национального банка установлен в 79,6875 сома (рост за сутки на 1,02 процента).

Российский рубль немного потерял в цене. Его покупают по 1,03-1,055 сома, а продают по 1,095-1,11 сома. Официальный курс составляет 1,081 сома (рост на 0,46 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150265/
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