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Экономика

Доллар в Кыргызстане подорожал на 1 сом

За последние сутки доллар в Кыргызстане снова начал дорожать. За полдня он вырос в цене на 1 сом.

Сегодня американскую валюту покупают по 78,2-78,3 сома, а продают по 79 сомов.

Номинальный курс Национального банка установлен в 77,8 сома.

Российский рубль тоже немного вырос в цене. Его покупают по 1,04-1,05 сома, а продают по 1,1-1,12 сома. Официальный курс составляет 1,0549 сома (рост на 1,16 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149977/
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