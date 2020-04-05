11:30
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 апреля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149204/
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане почти достиг отметки 85 сомов
Рост курса доллара. Нацбанк считает ситуацию относительно стабильной
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 марта
За два часа доллар в Кыргызстане подешевел на 5 сомов
Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать
Рост курса доллара. Ситуация уравновесится в течение нескольких дней
В Кыргызстане падает деловая активность
Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по продаже валюты
В Кыргызстане курс покупки российского рубля опустился до 0,8 сома
Председатель Нацбанка: Дефицита долларов и любой другой валюты в Кыргызстане нет
Популярные новости
Компания &laquo;Акун&raquo; остановила производство муки. Не&nbsp;дают пропуска рабочим Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Борьба с&nbsp;коронавирусом. Как не&nbsp;убить бизнес и&nbsp;экономику в&nbsp;Кыргызстане Борьба с коронавирусом. Как не убить бизнес и экономику в Кыргызстане
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и&nbsp;переводов Коронавирус в Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и переводов
Доллар в&nbsp;Кыргызстане немного подешевел Доллар в Кыргызстане немного подешевел
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
5 апреля, воскресенье
11:23
Стань звездой. В Кыргызстане объявили интернет-конкурс талантов Стань звездой. В Кыргызстане объявили интернет-конкурс...
11:00
Жизнь в самоизоляции. Как правильно подготовиться к выходу из карантина
10:55
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 апреля
10:53
В Кыргызстан поступило пять наборов тест-систем для ПЦР-диагностики коронавируса
10:51
Волонтеры продолжат доставлять гуманитарную помощь нуждающимся семьям