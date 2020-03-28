11:39
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148339/
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
За последние три дня доллар в Кыргызстане подорожал еще на 70-80 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 марта
Доллар в Кыргызстане снова дорожает
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 марта
После резкого взлета курс доллара в Кыргызстане продолжает снижаться
Глава Нацбанка рассказал президенту о мерах по сохранению стабильности
Глава Нацбанка обещает помощь с кредитами, если у бизнеса будут документы
Популярные новости
Чрезвычайное положение в&nbsp;Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дорожает Доллар в Кыргызстане снова дорожает
Впервые с&nbsp;2016 года Centerra Gold выплатит дивиденды Кыргызстану Впервые с 2016 года Centerra Gold выплатит дивиденды Кыргызстану
МВФ выделил Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с&nbsp;коронавирусом МВФ выделил Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с коронавирусом
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
11:22
Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не восстановили на работе Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не...
11:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта
11:02
Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 марта
10:57
Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами