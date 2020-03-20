Глава Нацбанка обещает помощь с кредитами, если у бизнеса будут документы

«Если у людей или бизнеса будут подтверждающие документы, что они пострадали от коронавируса, всем будет оказана помощь», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, вчера была встреча с главами коммерческих банков. Стороны обсуждали возможные меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом.

Нацбанк рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы, не давать негативную информацию в бюро кредитных историй, а также рассматривать возможность пролонгации кредитов.

«Речь идет не только о бизнесе, который вынужден закрыться из-за постановления правительства, но и физических лицах. Если у них возникнут проблемы, то они могут обратиться в банки с заявлением, предоставить документы, подтверждающие, что проблемы возникли из-за сложившейся ситуации. У каждого заемщика своя история. Поэтому в каждом случае работа будет идти индивидуально», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.