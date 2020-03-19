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Экономика

Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по продаже валюты

Национальный банк Кыргызстана следит за развитием ситуации на валютном рынке и проводит интервенцию по продаже долларов. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

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По ее словам, на фоне обвала курса российского рубля и другой валюты в стране сегодня наблюдается повышенный спрос на доллары. Поэтому решено продлить торговую сессию по их продаже до 19.00. Только после ее окончания будут известны данные об объеме интервенции.

«Мы призываем население не поддаваться панике. Ажиотажный спрос всегда только ухудшает ситуацию. Сейчас идет естественная корректировка курса валюты исходя из ситуации на мировом рынке», — заключила Аида Карабаева.

Отметим, что это второй резкий скачок курса доллара в республике за последний месяц. В начале марта доллар вырос сразу на 3 сома — с 69,9 до 73 сомов. При этом Нацбанк регулярно проводит интервенции для стабилизации ситуации. С начала месяца продали уже $106 миллионов из международных резервов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147177/
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