В Кыргызстане за час курс продажи доллара вырос на 12 сомов и достиг отметки в 85 сомов.

Большинство коммерческих банков страны поменяло курс после 17.30. При этом покупка доллара выросла до 84,4-84,7 сома, а продажа — до 84,9-85 сома. Номинальный курс установлен при этом на отметке в 72,9 сома.

Обменные пункты столицы курс американской валюты пока не меняли. Но при этом после обеда они практически полностью прекратили продажу долларов.

Отметим, что подорожание доллара в Кыргызстане происходит вслед за российским рублем. Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.

Накануне курс рубля упал ниже 80 рублей за доллар впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 рубля, которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже.