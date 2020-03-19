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Экономика

В Кыргызстане курс покупки российского рубля опустился до 0,8 сома

С начала недели российский рубль подешевел на 20 тыйынов. Курс его покупки снизился до 0,8 сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают российскую валюту по 0,87-0,89 сома, а продают по 0,9-1 сому.

Номинальный курс Национального банка — 0,9441 сома за рубль (падение за сутки на 4,31 процента).

Немного снизился и курс покупки казахского тенге — с 0,18 до 0,14 сома. Номинальный курс — 0,1771 сома (падение на 0,72 процента).

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Накануне курс рубля упал ниже 80 рублей за доллар впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 рубля, которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147063/
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