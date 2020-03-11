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Экономика

Толкунбек Абдыгулов: Не думаю, что курс доллара будет выше 73 сомов

«На сегодня курс доллара зафиксировался на отметке 73 сома. Выше, не думаю, что будет, но все зависит от ситуации на внешних рынках», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Глава НБ КР отметил, что каких-либо мер в связи в возникшими накануне спекуляциями проводить не будет. Толкунбек Абдыгулов отметил, что Кыргызстан живет в условиях рыночной экономики, и спекуляция валютой — условный термин. Ведь по сути обменные бюро — бизнес, люди пытаются заработать.

«Вчера на ожидании кто-то попытался заработать больше или меньше. Но все ждали, как будет развиваться ситуация на внешних рынках. Мы тоже поздно начали проводить интервенцию, потому что была сильная волатильность на рынках. Нам нужно было проанализировать ситуацию и понять, как действовать дальше. Поэтому мы начали проводить интервенцию в 16.00 и продлили торговую сессию на один час. Мы до 18.00 удовлетворяли спрос рынка в валюте», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

«Необходимости проводить какое-либо исследование по тому, кто и когда начал поднимать курс, нет. Все торги идут в автоматизированной системе. Мы все видим. Курс зависит от спроса, потому что валюту покупают в интересах клиентов. Мы каждый день видим в системе как повышающиеся тренды, так и понижающиеся», — заключил Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146129/
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