Председатель Нацбанка: Дефицита долларов и любой другой валюты в Кыргызстане нет

«На сегодня сообщения о дефиците долларов не соответствуют действительности. Дефицита долларов и любой другой валюты в Кыргызстане нет», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, вчера наблюдались случаи, когда в обменных бюро и коммерческих банках операции по покупке и продаже валюты придерживали. Все ждали открытия рынков в России и Казахстане. Из-за временной разницы в первой половине дня выдержали паузу, чтобы провести корректировку курсов.

«Мы получаем жалобы, что вчера никто не продавал доллары, что есть дефицит. Это неправда. Проблем с покупкой доллара и любой другой валюты в республике нет. Если валюту не продают в обменных бюро, можно пойти в банк и в любом объеме получить нужную валюту. Думаю, в ближайшее время курс откорректируется. На сегодня предельный курс — 73 сома. Уже идет небольшой откат. На сегодня Нацбанк обладает достаточным размером международных резервов, чтобы любой спрос удовлетворить», — заключил Толкунбек Абдыгулов.