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Экономика

Толкунбек Абдыгулов: Рост спроса на доллары связан с психологическим фактором

«На сегодня внешняя среда остается сложной. На финансовых рынках стран — основных торговых партнеров Кыргызстана наблюдается высокая волатильность», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, экономика Кыргызстана характеризуется тем, что сильно связана в части торговли со странами ЕАЭС. Поэтому вчера наблюдался повышенный спрос на доллары США. Это в первую очередь связано с психологическими факторами. У населения есть доступ ко всем СМИ, в итоге получилось, что ожидания населения направлены на повышающий тренд.

«Больших макроэкономических факторов для того, чтобы курс национальной валюты и в дальнейшем снижался, на сегодня нет. Был кратковременный эмоциональный всплеск. Для регулирования ситуации сделана интервенция как в безналичном, так и в наличном виде. Сейчас никаких проблем с покупкой и продажей доллара в Кыргызстане нет», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146122/
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