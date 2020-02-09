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Экономика

Самый дорогой уголь в Кыргызстане — в Баткенской и Ошской областях

На начало февраля 2020 года самый дорогой уголь продают в населенных пунктах Баткенской и Ошской областей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Средние розничные цены на уголь на 6 февраля по сравнению с январем в среднем по республике снизились на 102,3 сома, или на 2,3 процента.

Дороже всего твердое топливо в Ноокате (7,5 тысячи сомов за тонну), Баткене (7 тысяч 140,04), Исфане (6 тысяч 493,07) и Кара-Суу (6 тысяч 245).

Самый высокий рост стоимости угля отмечен в Таласе — на 527,86 сома за тонну (11,8 процента), Узгене — на 281,81 сома (5,7 процента) и Токмаке — на 235,07 сома (6,3 процента).

«Значительное снижение цен на уголь наблюдалось в Джалал-Абаде — на 489,89 сома за тонну (9,5 процента) и Покровке — на 300 сомов (6,7 процента)», — отметили в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142990/
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