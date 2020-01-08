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Экономика

С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал на 20 тыйынов

За последние три дня доллар в Кыргызстане отыграл позиции и подорожал на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,6-69,8 сома, а продают — по 69,85-69,9 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке 69,5117 сома.

Напомним, что к концу 2019 года курс продажи доллара опустился до 69,6 сома. Однако уже к началу января 2020 года ситуация изменилась. Сначала доллар вырос в цене до 69,7 сома, а затем и вовсе установился на отметке 69,9 сома. Именно такой был курс продажи «американца» большую часть 2019 года.
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