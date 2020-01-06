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Экономика

За новогодние праздники доллар в Кыргызстане вырос на 10 тыйынов

За новогодние праздники курс доллара в Кыргызстане изменился и вырос в цене на 10-15 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,35-69,4 сома, а вот продают — по 69,7-69,8 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке в 69,5117 сома.

Напомним, что «американец» начал дешеветь в середине декабря и в итоге к концу месяца курс продажи опустился до 69,6 сома. Нацбанк при этом не проводил интервенций на валютном рынке.

Похожая ситуация наблюдалась в конце сентября. Тогда курс продажи «американца» опустился до 69,6 сома, но за первые недели октября отыграл позиции и установился на отметке 69,9 сома.
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