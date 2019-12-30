09:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За неделю он потерял еще 15 тыйынов

За неделю доллар в Кыргызстане подешевел на 15 тыйынов и впервые за последние три месяца опустился до отметки 69,7 сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,5-69,6 сома, а продают — по 69,7 сома.

Номинальный курс установлен на отметке 69,697 сома (падение — на 0,07 процента).

Отметим, что похожая ситуация наблюдалась в конце сентября. Тогда курс продажи «американца» опустился до 69,6 сома, но за первые недели октября отыграл позиции и установился на отметке 69,9 сома.
Ссылка:
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 декабря
В Кыргызстане растет курс рубля и падает доллар
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане продолжает дешеветь Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь
Иван Ипполитов: Политизация ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; может плохо закончиться Иван Ипполитов: Политизация ЧП на «Кумторе» может плохо закончиться
Никита Мендкович: Произойди ЧП&nbsp;не&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;, мы&nbsp;бы о&nbsp;нем и&nbsp;не&nbsp;узнали Никита Мендкович: Произойди ЧП не на «Кумторе», мы бы о нем и не узнали
Внедрение автоматизированной системы отпуска топлива отложили на&nbsp;полгода Внедрение автоматизированной системы отпуска топлива отложили на полгода
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
30 декабря, понедельник
09:48
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 де...
09:10
Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За неделю он потерял еще 15 тыйынов
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Выше всего уровень в районе Ошского рынка
09:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
08:41
Имамам и молдо приказано не пропагандировать запрет на празднование Нового года
29 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 декабря: снег
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
19:00
Афиша Бишкека на неделю: новогодние елки, сказки и велопробег Дедов Морозов