Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За неделю он потерял еще 15 тыйынов

За неделю доллар в Кыргызстане подешевел на 15 тыйынов и впервые за последние три месяца опустился до отметки 69,7 сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,5-69,6 сома, а продают — по 69,7 сома.

Номинальный курс установлен на отметке 69,697 сома (падение — на 0,07 процента).

Отметим, что похожая ситуация наблюдалась в конце сентября. Тогда курс продажи «американца» опустился до 69,6 сома, но за первые недели октября отыграл позиции и установился на отметке 69,9 сома.