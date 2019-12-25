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Экономика

В Кыргызстане подправили республиканский бюджет 2019 года

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в республиканский бюджет на 2019 год и прогнозе на 2020–2021 годы. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 28 ноября 2019 года. Он утверждает республиканский бюджет на 2019 год по доходам в 152,1 миллиарда сомов и расходам в 162 миллиарда сомов. Предельный размер дефицита установили в 9,9 миллиарда сомов.

Принятый в декабре 2018 года бюджет предусматривал, что в 2019 году доходы составят 151 миллиард 762,4 миллиона сомов, а расходы — 161 миллиард 913,1 миллиона сомов. Дефицит ожидался в размере 10 миллиардов 150,7 миллиона сомов.

«Параметры республиканского бюджета пересмотрены с учетом изменения показателей экономического развития Кыргызстана и текущего исполнения республиканского бюджета в 2019 году», — говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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