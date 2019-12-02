В пилотном проекте по внедрению электронных счетов-фактур участвуют 43 компании

На сегодня 43 компании участвуют в пилотном проекте по применению электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, за 10 дней к проекту присоединились 26 крупных компаний. В том числе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» и «Кыргызаэронавигация», а также ОАО «Cеверэлектро», «Оптима Банк», «Аманбанк», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Кыргызалтын», «Бишкексут», «Учкун», «Особое конструкторское бюро «Аалам», «Халык Банк Кыргызстан». Тестируют проект и ЗАО «Кока-Кола Бишкек-Боттлерс», «Пятый Канал», «РН-Кыргызнефтепродукт», «Шоро», «Альфа Телеком» и «ФИНКА Банк».

Больше всего в проекте участвует обществ с ограниченной ответственностью — 26.

В Кыргызстане пилотный проект по применению электронных счетов-фактур реализуют с 1 июля 2019 года. С 2020-го обязанность по применению электронных счетов-фактур распространят на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров.