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Экономика

С начала ноября уголь в Кыргызстане подорожал на 140 сомов за тонну

Средние розничные цены на уголь за три недели ноября по сравнению с октябрьской ценой повысились на 140,16 сома за тонну, или на 3,1 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что это связано с ухудшением погодных условий и повышением спроса. На 21 ноября 2019 года максимальные средние цены на уголь отмечены в городах Кара-Суу (8 тысяч 485,28 сома), Ноокате (7 тысяч 343 сома) и Баткене (7 тысяч 285,79 сома). А минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (2,5 тысячи сомов), в городах Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома) и Нарыне (3 тысячи 741,66 сома).

С начала ноября больше всего уголь подорожал в городах Токтогуле — на 921,05 сома, или на 20,5 процента, Таласе — на 925,78 сома, или 19,8 процента, и селе Покровка — на 500 сомов, или на 12,5 процента. В отдельных населенных пунктах наблюдается снижение цен: в Баткене — на 714,21 сома, или на 8,9 процента, и Кара-Балте — на 50,32 сома, или на 1,3 процента.
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