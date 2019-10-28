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Экономика

ЕАЭС и Иран переходят на новые льготные условия торговли

27 октября вступило в силу временное соглашение об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, торговое соглашение включает практически все основные торгуемые виды продукции. на их долю приходится 55 процентов совокупного экспорта ЕАЭС. Это сельскохозяйственные и промышленные группы товаров. Преференциальное импортное покрытие составляет 49 процентов от общего объема поставок Ирана в ЕАЭС.

«В перечень товаров, по которым экспортеры стран ЕАЭС получат преференции, входят мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования. Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов», — подчеркнули в ЕЭК.
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