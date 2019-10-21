За неделю уголь в Кыргызстане подорожал на 27,04 сома

Среднереспубликанские цены на уголь за прошедшую неделю повысились на 27,04 сома за тонну, или на 0,6 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
По его данным, максимальные средние потребительские цены на уголь зафиксированы в Баткене (8,5 тысячи), Кара-Суу (7 тысяч 745,97 сома) и Ноокате (6 тысяч 986,64 сома). В то же время минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (2,5 тысячи), Нарыне (3 тысячи 646,92 сома ) и Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома).
При этом розничная цена на уголь в значительной мере возросла в Баткене — на 1,5 тысячи сомов за тонну. При этом в Бишкеке и Оше цена на уголь осталась неизменной — 3 тысячи 874,68 сома и 6 тысяч 198,37 сома за тонну соответственно.
Средние розничные цены на уголь в отдельных населенных пунктах Кыргызской Республики (сомов за 1 тонну)
|
На 10 октября
|
На 17 октября
|
Отклонение:
Прирост/снижение
|
Кыргызская Республика
|
4497,80
|
4524,83
|
27,04
|
г. Каракол
|
5633,12
|
5613,40
|
-19,71
|
г. Балыкчи
|
3694,59
|
3694,59
|
0,00
|
г. Кербен
|
4200,00
|
4300,00
|
100,00
|
г. Токтогул
|
5714,29
|
5714,29
|
0,00
|
г. Джалал- Абад
|
4932,42
|
4932,42
|
0,00
|
село Чаек
|
2500,00
|
2500,00
|
0,00
|
г. Нарын
|
3646,92
|
3646,92
|
0,00
|
г. Исфана
|
6187,08
|
6140,03
|
-47,05
|
г. Баткен
|
7000,00
|
8500,00
|
1500,00
|
г. Кара-Суу
|
7745,97
|
7745,97
|
0,00
|
г. Ноокат
|
6938,79
|
6986,64
|
47,86
|
г. Узген
|
4638,88
|
4638,88
|
0,00
|
село Покровка
|
4200,00
|
4200,00
|
0,00
|
г. Талас
|
4749,74
|
4799,74
|
50,00
|
г. Кара-Балта
|
3849,68
|
3849,68
|
0,00
|
г. Токмак
|
4014,03
|
4014,03
|
0,00
|
г. Бишкек
|
3874,68
|
3874,68
|
0,00
|
г. Ош
|
6198,37
|
6198,37
|
0,00