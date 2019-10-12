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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 12 октября. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 66,5 сомов — до 3 тысяч 839,5 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также варьируется. Кроме того, с сентября в стране начали дорожать крупы.

За последние семь дней подорожали только хлеб, мясо, гречка и помидоры. А вот подешевели картофель, огурцы, перец, капуста, лук, яблоки и груши. Это и привело в итоге к снижению стоимости корзины. При этом дешевеет она вторую неделю подряд.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 569,5 сомов. Такое изменение связано с сезонным фактором. Стоит отметить, что до сих пор очень высокой остается цена на яблоки. Их стоимость стала постепенно снижаться в конце сентября. Кроме того, с началом сентября в стране начали дорожать крупы. Например, всего за неделю сразу на 18 сомов выросла цена на гречку. Хотя до этого цена на нее была неизменна почти год.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются хлеб, картофель и лук. А вот самой стабильной остается цена на рыбу и молоко.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
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