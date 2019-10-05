Продуктовая корзина Бишкека на 5 октября. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 113 сомов — до 3 тысяч 906 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также варьируется. Кроме того, с сентября в стране начали дорожать крупы.

За последние семь дней подорожали только рис, перец и лук. Подешевели хлеб, гречка, картофель, огурцы, помидоры, капуста, яблоки, бананы, сахар и яйца. Это и привело в итоге к снижению стоимости корзины. Впервые за две недели она опустилась ниже отметки 4 тысячи сомов.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 636 сомов. Такое изменение связано с сезонным фактором. Стоит отметить, что до сих пор очень высокой остается цена на яблоки. При этом их стоимость стала постепенно снижаться в конце сентября. Кроме того, с началом сентября в стране начали дорожать крупы. Например, цены на рис растут третью неделю подряд. А гречка за месяц выросла сразу на 9 сомов, хотя до этого ее стоимость была неизменна почти год.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются хлеб, картофель и лук. А вот самой стабильной остается цена на рыбу и молоко.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания граждан еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель республики ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.