Бюджет Кыргызстана за 2018 год исполнен с дефицитом 6,4 миллиарда сомов

Государственный бюджет в 2018 году исполнен с дефицитом в сумме 6 миллиардов 453 миллиона сомов при плановом показателе дефицита 12 миллиардов 606 миллионов сомов. Об этом сообщает отдел парламентского комитета по бюджету и финансам.

На обслуживание внешнего и внутренних долгов израсходовано 23 миллиарда сомов.

В целях покрытия дефицита республиканского бюджета выпущено ценных бумаг на 9 миллиардов сомов.

«Правительство в сфере ценных бумаг должно работать не только с коммерческими банками, но и населением. Кроме этого, изменения в конце года утвержденных цифр не являются положительным показателем. К примеру, утвержденная сумма по статье «капитальные вложения» в конце года изменилась. Мы ежегодно говорим об этом, но, к сожалению, это не исполняется», — добавил председатель Счетной палаты Улан Марипов.

Отметим, общий объем доходов республиканского бюджета за 2018 год составил 135 миллиардов 504 миллиона сомов.