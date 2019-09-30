За неделю доллар подешевел в Кыргызстане на 25 тыйынов

В Кыргызстане продолжает дешеветь доллар. За неделю американская валюта потеряла в цене 25 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,5-69,6 сома, а продают по 69,75-69,78 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке в 69,7039 сома (снижение на 0,1 процента).

Похожая ситуация наблюдалась на валютном рынке в начале июля. Однако позже доллар вновь подорожал и вернулся к отметке в 69,9 сома. При этом Национальный банк не проводил интервенций для стабилизации обстановки с начала сентября.