В ЕАЭС хотят производить модифицированный крахмал

Планируется запустить на пространстве Евразийского экономического союза программу по производству модифицированного крахмала. Об этом сообщил журналистам член коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин на полях форума «Евразийская неделя».

По его словам, с одной стороны каждый хочет потреблять только натуральный крахмал. Поэтому на его производстве в основном сегодня сосредоточены предприятия на территории ЕАЭС. Но есть крахмал для промышленных целей. И по статистике 70 процентов этого продукта импортируется.

«Есть хорошие возможности для производства модифицированного крахмала на территории союза. Поэтому ЕЭК хочет запустить соответствующую программу, чтобы импортозамещать эту категорию товара. Кроме того, мы хотим перейти к цифровизации сельского хозяйства и повышению его эффективности. Это электронные фермы, цифровые подходы, облегчающие работы, генетические исследования, которые будут не только поднимать селекцию на новый уровень, но и ускорять процесс», — заключил Александр Субботин.