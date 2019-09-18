За неуплату налога на транспорт оштрафованы 1 тысяча автовладельцев

В Кыргызстане за десять дней оштрафованы 1 тысяча 36 автовладельцев за несвоевременную уплату транспортного налога. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.



С начала сентября ГНС остановила 11 тысяч 670 автомашин для проверки квитанции об оплате налога. У десяти процентов владельцев машин ее не было.



«Через банки, терминал, мобильный банкинг штраф заплатили 750 человек. Еще 3 тысячи 355 автовладельцев получили специальную наклейку, подтверждающую факт уплаты налога», — говорится в сообщении.



Напомним, что срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 2 сентября. Те, кто не успел вовремя его оплатить, будут оштрафованы (1 тысяча сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов — для юридических), а также оплатят саму сумму налога и пеню за каждый день просрочки.