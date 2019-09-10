За месяц в Кыргызстане собрали 324,9 миллиона сомов транспортного налога

За август 2019 года по республике собрали 324,9 миллиона сомов транспортного налога. Об этом 24.kg сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 45,2 миллиона сомов. При этом всего за восемь месяцев 2019 года собрано 645,2 миллиона сомов транспортного налога, что на 26,7 миллиона сомов больше, чем в 2018-м.

Отметим, что срок уплаты налога на транспортные средства истек 2 сентября. С этого времени ГНС совместно с ГУОБДД проводит рейды по выявлению неплательщиков налога.