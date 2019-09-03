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Экономика

Налоговая составляет список компаний, которые хотят внедрять виртуальные ККМ

Сейчас составляется список операторов виртуальных контрольно-кассовых машин (ККМ), изъявивших желание участвовать в пилотном проекте в Бишкеке. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

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Напомним, с 1 сентября по 31 декабря 2019 года в Бишкеке проводится экспериментальный проект по применению виртуальных контрольно-кассовых машин в режиме реального времени. Сейчас для интеграции программного обеспечения операторов виртуальных ККМ с информационной системой налогового органа составляют список компаний, которые будут участвовать в проекте.

«Операторам виртуальных ККМ необходимо направить официальное письмо в Налоговую службу КР о намерении принять участие в пилоте, а также соблюдении требований временного положения об экспериментальном проекте. К участию в пилотном проекте допускаются только те операторы, которые имеют виртуальные ККМ (программные обеспечения), соответствующие временным требованиям к виртуальным контрольно-кассовым машинам», — говорится в сообщении.
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