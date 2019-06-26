С 1 июля Налоговая запускает пилотный проект по электронным счетам-фактурам

С 1 июля в Кыргызстане запускают пилотный проект по применению счета-фактуры в виде электронного документа. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, плательщики налога на добавленную стоимость могут участвовать в пилотном проекте на добровольной основе. В этом случае он регистрируется в качестве участника проекта в соответствии с временным порядком формирования и обращения счета-фактуры в виде электронного документа.

«Для оформления счета-фактуры в виде электронного документа у налогоплательщика должна быть электронная подпись. С момента регистрации в качестве участника пилотного проекта у плательщика НДС отпадет необходимость в получении серий и номеров счетов-фактур. Участие в проекте позволит налогоплательщикам заранее ознакомиться с работой информационной системы и при необходимости внести предложения по ее улучшению», — подчеркнули в ГНС.