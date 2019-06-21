Дом в «золотом квадрате». Как российский бизнес стал жертвой мошенников

Российские бизнесмены, которые вложили средства в строительство 12-этажного дома по улице Логвиненко, рассказали свою версию сотрудничества с «Гранд Хаусом». Александр Полевой и Юрий Куксов считают, что Виктор Штанько и Елена Бегма занимаются финансовыми махинациями.

Виктор Штанько и компания

Виктор Штанько является одним из учредителей ОсОО «Гранд Хаус» (85 процентов доли уставного капитала общества) и директором ОсОО «Компания Росказмет». А единственным учредителем компании выступает его супруга Елена Бегма. Она до 2007 года работала в международном отделе Генеральной прокуратуры Кыргызстана, где и познакомилась с Виктором Штанько. По данным Александра Полевого и Юрия Куксова, она имеет отношение к компаниям ОсОО «Компания Росказмет», ОсОО «Металл Групп», ОсОО «Центр Инвест Строй», ОсОО «Недвижимость.kg», ОсОО «Гранд Хаус», ОсОО «Азияметтрейд».

«Кроме того, супругам принадлежат ОсОО «Росказмет», ряд других коммерческих организаций и оффшорная компания Genstrop international ltd, зарегистрированная в Латвии, с помощью которых они проворачивают финансовые махинации», — рассказывает Юрий Куксов.

Как инвесторов заманили в учредители

Есть у российских бизнесменов, которые вложились в строительство жилого дома «Панфилов парк», и своя версия покупки участка для строительства дома. По их информации, участок ранее принадлежал на праве частной собственности К.Сыйданову. Виктор Штанько уговорил владельца оформить договор купли-продажи на участок, обещав выплатить $1 миллион после продажи первых квартир.

«Сыйданов согласился и оформил сделку за 60 тысяч сомов, как и прописано в договоре. Но в последующем Виктор Штанько от выплаты $1 миллиона отказался. Обращения владельца в правоохранительные и судебные органы никаких результатов не дали. Все инстанции, сославшись на наличие договора купли-продажи земельного участка, отказали в удовлетворении требований. Получается, что земельный участок на строительство многоэтажного дома достался Виктору Штанько за символические 60 тысяч сомов», — отметил Юрий Куксов.

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В 2008 году Виктор Штанько обратился к Александру Полевому и Юрию Куксову с просьбой дать ему денег на строительство многоквартирного элитного дома в центре Бишкека по улице Логвиненко, 32. Он пообещал вернуть средства с выгодными процентами по завершении строительства.

«Мы согласились. Всего для строительства дома на протяжении нескольких лет нами были переведены $1 миллион 834 тысячи. Эти деньги по указанию Виктора Штанько перечислялись или передавались нами в разное время и на разных физических и юридических лиц, в том числе и самому Виктору Николаевичу. На наши предложения узаконить заемные деньги Виктор Штанько предложил войти соучредителями в принадлежащее ему ОсОО «Гранд Хаус» с долей 30 процентов (по 15 процентов на каждого). При этом заемные деньги предложил оформить как инвестиции в строительство жилого дома», — рассказал Александр Полевой.

Чуть позже Виктор Штанько заявил, что доля иностранцев в уставном капитале кыргызских компаний не может превышать 15 процентов. Он настоял на переоформлении доли Александра Полевого и Юрия Куксова по 7,5 процента на каждого.

«Поскольку мы живем в Москве, дали доверенности супруге Виктора Штанько Елене Бегме, чтобы она выступала от нашего имени при ведении финансово-хозяйственной деятельности общества. Поэтому фактически супруги единолично управляли им и строительством дома», — уверен Юрий Куксов.

Деньги брал, возвращать не буду

Возвращать деньги Виктор Штанько отказался из-за возникших сложностей по завершении строительства объекта, просил отсрочки. В апреле 2017 года в Бишкеке в присутствии работников общества он подтвердил инвестированные в строительство дома $1,8 миллиона. Но деньги возвращать не стал, ссылаясь на то, что после продажи всех жилых и нежилых помещений в построенном доме никаких средств для выплаты инвестированных денег не осталось. Вырученные от продажи квартир средства якобы ушли на погашение долга перед другими кредиторами и заемщиками, а также облигационерами ОсОО «Компания Розказмет».

«А позже он и вовсе отказался признавать и возвращать долг, открыто заявив, что все сроки давности по погашению прошли, и мы не сможем доказать получение им денег из-за отсутствия прошедшего государственную регистрацию договора займа. Кроме того, Виктор Штанько заявил, что «Гранд Хаус» не только находится в убытках, но и имеет крупные задолженности перед кредиторами. И поэтому мы, как учредители, несем вместе с ним риск убытков», — подчеркнул Юрий Куксов.

Бизнесменов возмущает тот факт, что компания «Росказмет» получила от «Гранд Хауса» $1 миллион 472 тысячи.

Когда российские бизнесмены поняли, что Виктор Штанько не собирается возвращать деньги, обратились в следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. По их заявлению было возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Александр Полевой и Юрий Куксов признаны потерпевшими на $917 тысяч каждый.

После того как Штанько В.Н. скрылся от следствия, его объявили в розыск. Кроме того, ГСБЭП в 2017 году возбуждены еще два уголовных дела по заявлениям других кредиторов и участников долевого строительства жилого комплекса в отношении руководителей ОсОО «Гранд Хаус» и «Компания Росказмет», связанных с обманом дольщиков.

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Они также отмечают, что, кроме их разбирательств с Виктором Штанько, в судах рассматриваются и другие иски дольщиков ОсОО «Гранд Хаус» и облигационеров ОсОО «Компания Росказмет» к компаниям, принадлежащим супругам Штанько. При этом российские бизнесмены считают, что Виктор Штанько и Елена Бегма пытаются уйти от исполнения обязательств перед инвесторами, заемщиками и дольщиками, признав «Гранд Хаус» банкротом.

«Но суды отказывают в этом, указывая на аффилированность Виктора Штанько с ОсОО «Гранд Хаус» и ОсОО «Компания Росказмет». Расследование по всем делам буксует из-за бесконечных необоснованных жалоб Елены Бегмы и адвоката Татьяны Осиповой на следователей, судей — на всех, кто занимает принципиальную и объективную позицию. До сегодняшнего дня не произведена выемка документов и не проведен аудит, который бы поставил точку в этой афере», — заключили бизнесмены.