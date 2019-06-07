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Экономика

Кадамджайский сурьмяной комбинат захватил здание «Ошэлектро»

Кадамджайский сурьмяной комбинат препятствует свободному владению зданием «Управление КСК», которое за долги перешло ОАО «Ошэлектро». Об этом сообщила пресс-служба распредкомпании.

Здание перешло в собственность «Ошэлектро» в ноябре 2016 года в зачет 15-летних долгов Кадамджайского сурьмяного комбината. ОАО вынуждено защищать объект от необоснованных исков комбината, которые поддерживали судьи межрайонного суда и областного суда Баткенской области. Однако Верховный суд их отменил, оставив здание за распредкомпанией.

По принудительному освобождению объекта подан иск в порядке исключительной подсудности. Кадамджайский райсуд удовлетворил его, судьи областного суда Баткенской области отменили, ссылаясь на то, что «Ошэлектро» надо обратиться в межрайонный суд.
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