Кадамджайский сурьмяной комбинат захватил здание «Ошэлектро»

Кадамджайский сурьмяной комбинат препятствует свободному владению зданием «Управление КСК», которое за долги перешло ОАО «Ошэлектро». Об этом сообщила пресс-служба распредкомпании.

Здание перешло в собственность «Ошэлектро» в ноябре 2016 года в зачет 15-летних долгов Кадамджайского сурьмяного комбината. ОАО вынуждено защищать объект от необоснованных исков комбината, которые поддерживали судьи межрайонного суда и областного суда Баткенской области. Однако Верховный суд их отменил, оставив здание за распредкомпанией.

По принудительному освобождению объекта подан иск в порядке исключительной подсудности. Кадамджайский райсуд удовлетворил его, судьи областного суда Баткенской области отменили, ссылаясь на то, что «Ошэлектро» надо обратиться в межрайонный суд.