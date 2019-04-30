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Экономика

В Нацбанке КР прокомментировали введенные Россией ограничения на переводы

В Национальном банке Кыргызстана прокомментировали введенные системами денежных переводов ограничения на отправку средств в республику.

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По их данным, на сайте Банка России в апреле 2019 года размещены «Методические рекомендации о повышении уровня раскрытия информации для физических лиц при осуществлении ими переводов денежных средств без открытия счета, в том числе и в другие страны».

Согласно информации, рекомендации подготовлены с учетом российской и международной практики и направлены на то, чтобы сделать условия таких переводов более понятными и прозрачными для граждан. Банкам и их платежным агентам рекомендовано заранее предоставлять актуальную информацию о государствах и населенных пунктах, в которые можно направить такие переводы, сообщать, через какие платежные системы и сервисы возможно это сделать, а также какие документы и сведения необходимы для проведения операции. 

«Система «Золотая корона — Денежные переводы» проинформировала коммерческие банки КР о том, что в рамках исполнения рекомендаций Банка России с 16 апреля 2019-го по переводам, отправляемым с территории России в Кыргызстан, введены ограничения. После оповещения отдельные коммерческие банки разместили информацию об ограничении суммы перевода из РФ на своих сайтах», — говорится в сообщении.

По оценкам Нацбанка, средняя сумма перевода, осуществляемая физическими лицами через системы денежных переводов, составляет $400-500, а среднемесячная оплата труда граждан Кыргызстана в России — $500-600.

«Учитывая это, введенные ограничения по системе «Золотая корона — Денежные переводы» не окажут существенного влияния на переводы трудовых мигрантов. Вместе с тем, учитывая наличие транзакций коммерческого характера, осуществляемых через системы денежных переводов, НБ КР не исключает вероятности определенного влияния ограничений на предпринимателей, которые использовали системы денежных переводов при осуществлении платежей за товары и услуги. Но, по нашим оценкам, удельный вес коммерческих операций в объеме притока/оттока денежных переводов несущественный», — отметили в финансовом регуляторе.

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«Ограничения по системам денежных переводов не должны отразиться на платежах предпринимателей, осуществляемых за товары и услуги, поскольку они могут направлять и получать платежи за товары и услуги, используя расчетные счета, открываемые в коммерческих банках, по которым какие-либо ограничения не установлены», — заключили в Национальном банке.
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