Посольство России: Ограничение на переводы не затронет интересы мигрантов

Лимит на переводы денежных средств не затронет интересы трудовых мигрантов. Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

По его данным, решение об установлении лимитов системам денежных переводов принято для противодействия теневым операциям и сокращения сомнительных переводов. Ограничение на перевод до 100 тысяч рублей введено исключительно в отношении переводов без открытия счета.

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«Нововведение направлено против предпринимательской деятельности без регистрации. В ее рамках системы денежных переводов используются для оплаты товаров без создания при этом юридического лица. Средний размер перевода трудового мигранта в России составляет $500 в месяц (32 тысячи рублей). Поэтому введенный лимит не должен создать дискомфорта для граждан Кыргызстана, работающих в России», — заключили в посольстве.