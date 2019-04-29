19:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Посольство России: Ограничение на переводы не затронет интересы мигрантов

Лимит на переводы денежных средств не затронет интересы трудовых мигрантов. Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

По его данным, решение об установлении лимитов системам денежных переводов принято для противодействия теневым операциям и сокращения сомнительных переводов. Ограничение на перевод до 100 тысяч рублей введено исключительно в отношении переводов без открытия счета.

Читайте по теме
Системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег в Кыргызстан

«Нововведение направлено против предпринимательской деятельности без регистрации. В ее рамках системы денежных переводов используются для оплаты товаров без создания при этом юридического лица. Средний размер перевода трудового мигранта в России составляет $500 в месяц (32 тысячи рублей). Поэтому введенный лимит не должен создать дискомфорта для граждан Кыргызстана, работающих в России», — заключили в посольстве.
Ссылка:
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег в Кыргызстан
Приток денежных переводов мигрантов в Кыргызстан вырастет на 5-10 процентов
За два месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $344,6 миллиона
В январе мигранты перевели в Кыргызстан $165,2 миллиона
В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,6 миллиарда
За 11 месяцев 2018 года мигранты перевели в Кыргызстан почти $2,5 миллиарда
Кыргызстан на третьем месте по объему денежных переводов из России
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 242,9 миллиона
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $1,9 миллиарда
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $1,7 миллиарда
Популярные новости
Кубатбек Боронов: Лицензию компании &laquo;ЮрАзия Кыргызстан&raquo; отозвали Кубатбек Боронов: Лицензию компании «ЮрАзия Кыргызстан» отозвали
Системы денежных переводов ввели ограничения на&nbsp;отправку денег в&nbsp;Кыргызстан Системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег в Кыргызстан
Цифра дня. $2&nbsp;миллиарда&nbsp;&mdash; цена адаптации Кыргызстана к&nbsp;изменениям климата Цифра дня. $2 миллиарда — цена адаптации Кыргызстана к изменениям климата
Ускорение роста экономики Кыргызстана прогнозирует Азиатский банк развития Ускорение роста экономики Кыргызстана прогнозирует Азиатский банк развития
Бизнес
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам