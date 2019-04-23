13:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Разрешение на работу иностранцам. Бюджет пополнится на 130 миллионов сомов

Поступления от выдачи разрешений на работу в Кыргызстане для иностранных граждан могут составить около 130 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Государственной службы миграции Бакыт Кудайбердиев.

В республике с мая повышают стоимость разрешения на работу для иностранцев до 10 тысяч сомов.

Читайте по теме
В Кыргызстане повысили стоимость разрешения на работу для иностранцев
Бакыт Кудайбердиев отметил, что на данный момент получили разрешение по старым расценкам 4,9 тысячи иностранных граждан.

«На 2019 год установлена квота на привлечение иностранной силы — 17 тысяч 170 человек. Мы прогнозируем, что выдадим около 13 тысяч разрешений. Поступления в бюджет могут составить около 130 миллионов сомов», — сказал он.

По словам завотделом, в 2018-м выдали 12,9 тысячи разрешений на общую сумму 53 миллиона сомов. Но стоимость разрешения составляла 2 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане повысили стоимость разрешения на работу для иностранцев
За два месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $344,6 миллиона
Трудовые мигранты в 2018 году перевели рекордные суммы денег на родину
Китай, Турция, Россия. Кто чаще всего открывает предприятия в Кыргызстане
Ненадежный сейф. Гастарбайтер в Москве украл у пенсионерки 18 миллионов рублей
Бастовавшие на Курилах кыргызстанцы вышли на работу
Число работающих в России граждан Кыргызстана с 2012 года выросло в пять раз
Рабочие из Кыргызстана бойкотируют работу на Курилах. Требуют погасить долги
В России установили квоту на иностранцев
ЕЭК распределила между странами ЕАЭС квоты на различные виды сельхозпродукции
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане продолжает дешеветь Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Что известно о&nbsp;скандальном проекте Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте
Учимся богатеть на&nbsp;инвестициях и&nbsp;не&nbsp;работать Учимся богатеть на инвестициях и не работать
&laquo;Росинбанк&raquo; станет специализированным банком и&nbsp;будет выдавать ипотеку «Росинбанк» станет специализированным банком и будет выдавать ипотеку
Бизнес
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс
Мобильная экосистема &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; способствует развитию безналичных платежей Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей