Разрешение на работу иностранцам. Бюджет пополнится на 130 миллионов сомов

Поступления от выдачи разрешений на работу в Кыргызстане для иностранных граждан могут составить около 130 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Государственной службы миграции Бакыт Кудайбердиев.

В республике с мая повышают стоимость разрешения на работу для иностранцев до 10 тысяч сомов.

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Бакыт Кудайбердиев отметил, что на данный момент получили разрешение по старым расценкам 4,9 тысячи иностранных граждан.

«На 2019 год установлена квота на привлечение иностранной силы — 17 тысяч 170 человек. Мы прогнозируем, что выдадим около 13 тысяч разрешений. Поступления в бюджет могут составить около 130 миллионов сомов», — сказал он.

По словам завотделом, в 2018-м выдали 12,9 тысячи разрешений на общую сумму 53 миллиона сомов. Но стоимость разрешения составляла 2 тысячи сомов.