Продуктовая корзина Бишкека на 2 февраля. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.
За неделю стоимость минимального набора продуктов для кыргызстанской семьи повысилась на 12,5 сома — до 3 тысяч 956,5 сомов.
Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Сразу отметим, что за все время наших наблюдений снижение стоимости корзины происходит лишь второй раз.
За неделю стоимость продуктовой корзины повысилась совсем немного. Это произошло из-за роста цен на рис, огурцы, перец и растительное масло. При этом подешевели помидоры и яйца.
Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 686,5 сома. Отчасти это связано с тем, что с похолоданием начинают дорожать свежие овощи и фрукты. Вслед за ними в первый месяц 2019 года подорожали молоко и макароны.
Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.
В утвержденный норматив входят хлебопродукты —
Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.
Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.
К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.