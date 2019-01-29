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Экономика

Бизнес-омбудсмен. Какие ассоциации могут войти в наблюдательный совет

Установлены критерии для бизнес-ассоциаций, претендующих на вхождение в состав наблюдательного совета института бизнес-омбудсмена. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

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По его данным, инициировано распоряжение правительства о делегировании заместителя министра экономики представителем правительства в наблюдательный совет. Сейчас оно направлено на согласование в министерства и ведомства. Состав блока международных партнеров по развитию определяется по результатам консультаций, проводимых Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Именно ЕБРР является основным международным партнером при создании института бизнес-омбудсмена.

Что касается блока, представляющего в наблюдательном совете интересы частного сектора через бизнес-ассоциации, то предполагается участие в нем пяти бизнес-ассоциаций на постоянной основе и двух бизнес-ассоциаций на ротационной основе.

Бизнес-ассоциации, которые хотят войти в состав наблюдательного совета на постоянной основе, должны иметь наибольшие охват субъектов предпринимательской деятельности и объем налоговых отчислений, осуществляемых членами бизнес-ассоциации в стране. Кроме того, в такую бизнес-ассоциацию должны входить не менее 50 членов, а работать она должна не менее пять лет.

Напомним, что именно наблюдательный совет изберет бизнес-омбудсмена и его заместителей, а также утвердит регламент работы.
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