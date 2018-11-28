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Экономика

Получить электронный счет-фактуру можно будет с 1 апреля 2019 года

Министерство экономики Кыргызстана предлагает в 2019 году провести пилотный проект по внедрению электронных счетов-фактур на добровольной основе. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что пилотный проект необходим для упрощения системы налоговой отчетности и разработки и внедрения информационной системы электронного счета-фактуры.

Разработаны временные порядки формирования и обращения электронных счетов-фактур, формы счетов-фактур по товарам, работам или услугам в электронном и бумажном виде, а также форма уведомления об остатке неиспользованных серий и номеров счетов-фактур НДС.

Государственной налоговой службе предлагается провести пилотный проект по внедрению электронных счетов-фактур с 1 апреля по 1 ноября следующего года.

Напомним, что на общественном обсуждении сейчас находится еще один законопроект Минэкономики, касающийся электронных счетов-фактур. Проектом постановления правительства их массовое внедрение переносится на один год — на 1 января 2020 года вместо 1 января 2019-го.
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