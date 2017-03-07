Посольство Кыргызстана в России помогло вызволить соотечественника из рабства. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

По ее данным, 22 февраля в посольство поступило обращение гражданина КР Усена Бекболотова с просьбой о содействии в поисках и освобождении из рабства его сына Уларбека, 1990 года рождения.

Как сообщается, консульский отдел установил, что Уларбек находится в ауле Верхняя Теберда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) и работает на поле некоего Расула Биджиева.

Далее выяснили, что Уларбек самостоятельно покинул данное село и ушел в неизвестном направлении, говорится в сообщении.

Для установления его местонахождения направили письмо в МВД по КЧР, и после его обнаружения при содействии местных правоохранительных органов наш соотечественник направился в Москву.

Как отмечается, 3 марта Уларбек Бекболотов прибыл в столицу РФ. Он передан родственнице Жамиле Каиповой, об этом уведомили его отца.

Через три дня Уларбеку оформили свидетельство на возвращение в Кыргызстан, и он в тот же день вылетел в Ош, говорится в сообщении.