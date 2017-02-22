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58,5 тонны яблок из Кыргызстана не разрешили ввезти в Новосибирскую область

58,5 тонны яблок из Кыргызстана не разрешили ввезти в Новосибирскую область России. Об этом сообщила Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По данным ведомства, запрет на ввоз подкарантинной продукции последовал после того, как выяснилось, что нет соответствующих документов.

«При осмотре груза обнаружено отсутствие на упаковке маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и(или) реэкспортере.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации запрещен», — отметили в ведомстве.

Грузы возвращены отправителям в Кыргызстан.

Четыре партии свежих яблок предназначалась для последующей реализации в Новосибирске и Улан-Удэ.
Ссылка: https://24.kg/eaes/45708/
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