Дословно. Президент России Владимир Путин о Дональде Трампе

Президент России Владимир Путин сегодня выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Об этом сообщил Life.

Один из вопросов касался того, не разочарован ли он в политике президента США Дональда Трампа. Владимир Путин в ответ заявил:

Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених... Мы занимаемся государственной деятельностью. Трамп в своей деятельности руководствуется интересами своей страны, а я — своей.

В этой связи российский лидер также счел странным и неуместным вопрос о том, как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона в случае вынесения Дональду Трампу импичмента.

«Абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможности развития внутриполитической ситуации в самих США», — добавил президент России.