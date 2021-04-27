Дословно. Президент Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров прокомментировал свое предложение ввести разные тарифы на электроэнергию для разных слоев населения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Пирамида».

Напомним, ранее глава государства выступил с предложением о снятии лимита в 700 киловатт-часов для населения, снизить оплату до 74 тыйынов для малообеспеченных семей. А для тех, кто живет «кудайга шугур», установить в размере 1 сом 48 тыйынов.

По словам Садыра Жапарова, правительству пора уже вести социально справедливую политику и поддержать уязвимые слои населения.

«Самые бедные люди используют всего одну-две лампочки, а вы... Бедные сидят с одним хлебом и платят наравне с богатыми. Мы решили в конце концов обратить на это внимание», — сказал он.