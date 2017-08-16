Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека с последним словом выступили подсудимые, обвиняемые в коррупции бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов и депутат Жогорку Кенеша, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Последний не просил судью Айбека Эрнис уулу оправдать его. Он лишь напомнил об обязанностях судьи вершить справедливость и заявил: