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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека с последним словом выступили подсудимые, обвиняемые в коррупции бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов и депутат Жогорку Кенеша, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Последний не просил судью Айбека Эрнис уулу оправдать его. Он лишь напомнил об обязанностях судьи вершить справедливость и заявил:

Был ли в истории Кыргызстана хотя бы один судья, который пошел против указания сверху? Нет! Поэтому судебная система в таком плачевном состоянии.
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