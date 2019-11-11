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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают проект республиканского бюджета на 2020 года и прогноз на 2021-2022 годы. В расширенном заседании комитета участвует и премьер-министр. Парламентарии используют эту возможность, чтобы задать главе кабмина интересующие вопросы. В том числе речь зашла и о контрабанде ГСМ.

Свою точку зрения высказал и депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов. Он уверен, что простым кыргызстанцам не удастся заниматься контрабандой. Без чьей-либо помощи человек сможет один раз только провезти незаконно топливо, а второй раз его задержат.

Тот, кто поддерживает контрабанду, сидит либо в «Белом», либо в «Синем доме». И их поддерживают правоохранительные органы.

Сайдулла Нышанов

От 24.kg: «Белым домом» в Бишкеке традиционно называют здание, где находится парламент и президент. Что имел в виду депутат под «Синим домом» — неизвестно. Уточнить у него пока нет возможности. Но, видимо, он имел в виду правительство — здание, где оно находится, иногда называют «Серым домом».
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